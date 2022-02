Pechino 2022, Donaggio approda in finale nello sci freestyle big air (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo l’argento di Federica Brignone nel gigante femminile di sci alpino, proseguono le ottime notizie per quanto riguarda l’Italia. Leonardo Donaggio infatti è approdato in finale dello sci freestyle big air uomini. Per l’azzurro, nelle qualificazioni, sono arrivati 90.25 punti nella prima manche, 70.25 nella seconda run e 80.25 nella terza, per un punteggio totale di 170.50 che gli vale il decimo posto e, appunto, la finale in programma mercoledì alle 4 del mattino italiano. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo l’argento di Federica Brignone nel gigante femminile di sci alpino, proseguono le ottime notizie per quanto riguarda l’Italia. Leonardoinfatti èto indello scibig air uomini. Per l’azzurro, nelle qualificazioni, sono arrivati 90.25 punti nella prima manche, 70.25 nella seconda run e 80.25 nella terza, per un punteggio totale di 170.50 che gli vale il decimo posto e, appunto, lain programma mercoledì alle 4 del mattino italiano. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022 Olimpiadi Pechino 2022, il programma di oggi 7 febbraio: l'orario delle gare in tv di Redazione Sport Dopo l'argento di Brignone, tre donne protagoniste: Lollobrigida nei 1500 m di pattinaggio di velocità alle 9.30, Wierer alle 10 e Fontana alle 13.46 Con la discesa libera maschile ...

Discesa: capolavoro Feuz, Clarey 2° a 41 anni! Paris sesto, Innerhofer out Niente da fare per Dominik Paris. Dopo il quarto posto di quattro anni fa a PyeongChang, Domme è sesto nella discesa olimpica di Pechino. Dopo un avvio irresistibile (fino al terzo intermedio è stato vicino a Feuz, poi d'oro), Paris non è riuscito ad essere altrettanto veloce nella seconda parte della gara ed è finito al sesto ...

LIVE Olimpiadi Pechino, Big Air freestyle: Donaggio in finale. Velocità, torna la Lollobrigida nei 1500 La Gazzetta dello Sport Olimpiadi Pechino 2022, Brignone argento nel gigante Federica Brignone ha vinto la medaglia d’argento nel gigante femminile ai Giochi di Pechino 2022. L’azzurra ha chiuso con il tempo di 1.55.97 dietro solo alla svedese Sara Hector con il crono di ...

Lavoratori Old Wild West non pagati a Tremestieri, scatta stato di agitazione 09:52Lavoratori Old Wild West non pagati a Tremestieri, scatta stato di agitazione 09:44Adecco assumerà 800 dipendenti, almeno 100 al Sud 09:44Pechino, Brignone è argento nel gigante: quarta medaglia ...

