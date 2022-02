Papa Francesco a Che tempo che fa: 8,7 milioni di spettatori e il 32% di share (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’intervento di Papa Francesco a Che tempo che fa è stato seguito da 6,7 milioni di telespettatori e dal 25.41% share, con un picco di 8,7 milioni e del 32.3%. L’annuncio è sul profilo Twitter ufficiale della trasmissione in onda su Rai3 che ringrazia gli ascoltatori «per l’attenzione con cui avete seguito questo incontro, che non dimenticheremo». February 7, 2022 Leggi anche: La storica intervista di Papa Francesco in Tv: «Il clericalismo è la perversione della Chiesa». E sui migranti: «Politiche criminali» Papa Francesco sarà ospite a Che tempo che fa da Fabio Fazio I preti tedeschi vogliono sposarsi, primo via libera dai vescovi: verso la richiesta ufficiale al ... Leggi su open.online (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’intervento dia Cheche fa è stato seguito da 6,7di telee dal 25.41%, con un picco di 8,7e del 32.3%. L’annuncio è sul profilo Twitter ufficiale della trasmissione in onda su Rai3 che ringrazia gli ascoltatori «per l’attenzione con cui avete seguito questo incontro, che non dimenticheremo». February 7, 2022 Leggi anche: La storica intervista diin Tv: «Il clericalismo è la perversione della Chiesa». E sui migranti: «Politiche criminali»sarà ospite a Cheche fa da Fabio Fazio I preti tedeschi vogliono sposarsi, primo via libera dai vescovi: verso la richiesta ufficiale al ...

