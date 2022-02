Olimpiadi invernali 2022, Arianna Fontana è medaglia d’oro! (Di lunedì 7 febbraio 2022) Arriva finalmente il primo oro dalla spedizione azzurra nelle Olimpiadi invernali 2022. L’atleta capace di una grande impresa è Arianna Fontana che è riuscita a conquistare l’alloro più importante nel Giochi di Pechino nella disciplina short track 500m dedicata alle donne. Una vittoria che rende leggenda l’azzurra che arriva a detenere ben 10 medaglie: eguagliato il record di Stefania Belmondo. Olimpiadi invernali 2022, le parole di Malagò su Arianna Fontana Tutta la gioia di Giovanni Malagò dopo il primo oro arrivato dalle Olimpiadi invernali 2022, ecco le parole del presidente del CONI riportate da Sky Sport: “Arianna sei nella storia! Mi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Arriva finalmente il primo oro dalla spedizione azzurra nelle. L’atleta capace di una grande impresa èche è riuscita a conquistare l’alloro più importante nel Giochi di Pechino nella disciplina short track 500m dedicata alle donne. Una vittoria che rende leggenda l’azzurra che arriva a detenere ben 10 medaglie: eguagliato il record di Stefania Belmondo., le parole di Malagò suTutta la gioia di Giovanni Malagò dopo il primo oro arrivato dalle, ecco le parole del presidente del CONI riportate da Sky Sport: “sei nella storia! Mi ...

Advertising

Coninews : ? MITICO DOM ? #ItaliaTeam ???? a medaglia anche nella seconda giornata delle Olimpiadi Invernali di #Beijing2022! ??… - Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Eurosport_IT : OTTO SU OTTO, e non è ancora finita...! ???????? L'Italia del curling continua a sognare grazie a Stefania Constantini… - fonzi1975 : RT @erikaconlakappa: qui siete troppo giovani per ricordarvelo ma nel 2006, quando ci furono le olimpiadi invernali a Torino, mezza Italia… - VinzRaffa : @tancredipalmeri Sottovaluta da chi scopre gli sport invernali solo in occasione delle Olimpiadi, perché come si fa… -