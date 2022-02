No Way Home sta per battere Avatar negli incassi USA (Di lunedì 7 febbraio 2022) A otto settimane dalla sua uscita Spider-Man: No Way Home continua a macinare numeri impressionanti. La notizia arriva dagli Stati Uniti dove il film di Jon Watts pare stia per superare il record di incassi di Avatar. Parliamo in questo caso non dell’ incasso totale ma di quello collezionato nel primo periodo di uscita negli USA e (soprattutto) senza inflazione. Una pellicola che ha unito 3 generazioni e che continua, di settimana in settimana a conquistare successi senza precedenti. No Way Home: una corsa ancora aperta? Spider-Man: No Way Home ha guadagnato ben 9,6 milioni di dollari nel fine settimana arrivando all’esorbitante cifra di 749 milioni di dollari negli USA. Per superare il box office di Avatar del 2009, mancherebbero poco meno di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 7 febbraio 2022) A otto settimane dalla sua uscita Spider-Man: No Waycontinua a macinare numeri impressionanti. La notizia arriva dagli Stati Uniti dove il film di Jon Watts pare stia per superare il record didi. Parliamo in questo caso non dell’ incasso totale ma di quello collezionato nel primo periodo di uscitaUSA e (soprattutto) senza inflazione. Una pellicola che ha unito 3 generazioni e che continua, di settimana in settimana a conquistare successi senza precedenti. No Way: una corsa ancora aperta? Spider-Man: No Wayha guadagnato ben 9,6 milioni di dollari nel fine settimana arrivando all’esorbitante cifra di 749 milioni di dollariUSA. Per superare il box office didel 2009, mancherebbero poco meno di ...

