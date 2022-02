Nikola Kalinic | clamoroso all’Hellas Verona | gioca con la Juve e rescinde

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Il calciomercato vive vie imprevedibili.ha scritto una pagina molto particolare delle contrattazioni, anche se in Italia le trattative sono chiuse da giorni. Il croato, dopo essere sceso in campo contro lantus nel posticipo domenicale della Serie A, si è reso protagonista della rescissione del contratto che lo legava. L’attaccante ex Fiorentina, Milan, Atletico Madrid e Roma torna a casa, tra le fila dell’Hajduk Spalato. Comunicato dell’Hellase prime parole dida calciatore dell’Hajduk Spalato Questo è il comunicato stampa con il quale l’Hellasha ufficializzato la rescissione del contratto con l’attaccante croato: “HellasFC comunica ...

Advertising

riccardo_n10 : UFFICIALE: Nikola #Kalinic è un nuovo calciatore dell’@hajduk ???? - tcm24com : Ufficiale: Nikola Kalinic rescinde con il Verona e firma con l'Hajduk Spalato #Kalinic #Verona #HajdukSpalato - junews24com : Juve Verona, post gara con sorpresa: Kalinic rescinde il contratto - matiofubol : Nikola Kalinic non ha le idee particolarmente chiare - calcioesport360 : ????? Clamoroso, il Verona comunica la rescissione del contratto di Nikola Kalinic! -

Ultime Notizie dalla rete : Nikola Kalinic

L'attaccante torna in Croazia, nel club dove ha cominciato nel 1998 VERONA - Il Verona ha reso nota "la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore". "Il 34enne attaccante croato lascia il club gialloblù, con il quale - in una stagione e mezza - ha disputato complessivamente 33 partite in Serie A, mettendo a segno 6 reti, servendo ...Il club gialloblù ha comunicato di aver raggiunto l'accordo conper la rescissione consensuale del contratto dell'attaccante croato. 'Hellas Verona FC comunica la risoluzione ...VERONA - Nikola Kalinic proseguiràla stagione 2021-22 in patria con i colori dell'Hajduk Spalato. L'attaccante croato infatti ha ufficialmente risolto il contratto con il Verona dopo una stagione e ...Il calciomercato vive vie imprevedibili. Nikola Kalinic ha scritto una pagina molto particolare delle contrattazioni, anche se in Italia le trattative sono chiuse da giorni. Il croato, dopo essere ...