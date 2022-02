Miriana Trevisan, il pubblico chiede l’intervento del GF Vip: “Subito provvedimenti” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo una settimana il GF Vip di Miriana Trevisan, Manila Nazzaro e gli altri torna in onda, in prima serata su Canale 5. La settimana scorsa l’appuntamento del venerdì è saltato il pubblico non vede l’ora di scoprire chi sarà il primo finalista di questa edizione. Il 7 febbraio Alfonso Signorini eleggerà infatti il primo vippone che avrà l’immunità al televoto fino al 14 marzo, quando è in programma la finale. La prima candidata è stata Delia Duran che lunedì scorso, a sorpresa, ha vinto un televoto contro due veterani della Casa, ovvero Soleil Sorge e Giucas Casella. Adesso insieme alla moglie di Alex Belli, a contendersi il titolo di primo finalista, ci sono anche Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Davide Silvestri. I sondaggi dicono che ad aver la meglio potrebbe proprio essere l’ultima arrivata. Miriana ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo una settimana il GF Vip di, Manila Nazzaro e gli altri torna in onda, in prima serata su Canale 5. La settimana scorsa l’appuntamento del venerdì è saltato ilnon vede l’ora di scoprire chi sarà il primo finalista di questa edizione. Il 7 febbraio Alfonso Signorini eleggerà infatti il primo vippone che avrà l’immunità al televoto fino al 14 marzo, quando è in programma la finale. La prima candidata è stata Delia Duran che lunedì scorso, a sorpresa, ha vinto un televoto contro due veterani della Casa, ovvero Soleil Sorge e Giucas Casella. Adesso insieme alla moglie di Alex Belli, a contendersi il titolo di primo finalista, ci sono anche Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Davide Silvestri. I sondaggi dicono che ad aver la meglio potrebbe proprio essere l’ultima arrivata....

