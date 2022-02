Michele Bravi, domanda sull’incidente: Serena Bortone si scusa (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nei giorni scorsi era diventata virale non tanto la risposta di Michele Bravi, quanto la domanda sull’incidente posta da Serena Bortone durante un suo collegamento con la trasmissione Oggi è un altro giorno. Nella puntata odierna, la conduttrice è tornata sull’argomento, questa volta scusandosi pubblicamente. Michele Bravi, Serena Bortone chiede scusa Serena Bortone ha spiegato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nei giorni scorsi era diventata virale non tanto la risposta di, quanto laposta dadurante un suo collegamento con la trasmissione Oggi è un altro giorno. Nella puntata odierna, la conduttrice è tornata sull’argomento, questa voltandosi pubblicamente.chiedeha spiegato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

