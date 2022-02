**M5S: Conte, 'risposta a sospensione è bagno democrazia, Rousseau non c'entra nulla'** (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "C'è un piano politico-sostanziale e uno giuridico-formale, che segna questa sospensione. sospensione a cui si risponde con un bagno di democrazia. Erano già in programma delle modifiche dello statuto, si aggiungerà una ratifica da parte di tutti gli iscritti, anche quelli da meno di sei mesi, senza aspettare i tempi di un giudizio processuale. Curioso che si era sempre votato così, con il vecchio statuto, e ora viene impedita questa cosa". Lo ha affermato Giuseppe Conte, ospite di 'Otto e mezzo' su La7, dopo il provvedimento di oggi del Tribunale di Napoli. "Quando arrivai io, al Movimento -ha spiegato- chiesi solo una cosa: di risolvere il problema Casaleggio, un problema che andava avanti da tempo e di cui, alla fine, mi sono dovuto occupare anche io ma penso che il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "C'è un piano politico-sostanziale e uno giuridico-formale, che segna questaa cui si risponde con undi. Erano già in programma delle modifiche dello statuto, si aggiungerà una ratifica da parte di tutti gli iscritti, anche quelli da meno di sei mesi, senza aspettare i tempi di un giudizio processuale. Curioso che si era sempre votato così, con il vecchio statuto, e ora viene impedita questa cosa". Lo ha affermato Giuseppe, ospite di 'Otto e mezzo' su La7, dopo il provvedimento di oggi del Tribunale di Napoli. "Quando arrivai io, al Movimento -ha spiegato- chiesi solo una cosa: di risolvere il problema Casaleggio, un problema che andava avanti da tempo e di cui, alla fine, mi sono dovuto occupare anche io ma penso che il ...

