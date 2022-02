Love is in the air: Serkan sotto shock, è questa la verità (Di lunedì 7 febbraio 2022) Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda il nuovissimi appuntamento dell’amata soap opera turca. Anche oggi, 7 febbraio, abbiamo modo di vedere una nuovissima puntata per quanto riguarda Love is in the air. Dove si sta cercando di capire dopo il test del DNA come la prenderà il bel imprenditore la notizia su L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 7 febbraio 2022) Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda il nuovissimi appuntamento dell’amata soap opera turca. Anche oggi, 7 febbraio, abbiamo modo di vedere una nuovissima puntata per quanto riguardais in the air. Dove si sta cercando di capire dopo il test del DNA come la prenderà il bel imprenditore la notizia su L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

trash_italiano : CESARE CI FAI BUON VIAGGIO (SHARE THE LOVE) PER OMAGGIARE SKAM? #Sanremo2022 - SwgZayn93 : @maiaacersosimo se vuoi una hate to love l'ultima è anche la terza mi pare se vuoi soffrire leggi red as the blood - EVEVYWHEVE : RT @F00LSG00LD_: ma le persone stanno facendo davvero facendo drama su cosa ha detto louis quando gli hanno lanciato la bandiera. HA DETTO… - Gabri4_Word : Potrebbe anche risultare ..piacevole ricevere una canzone in dedica. Ma diamine! Fate attenzione al brano! A me un… - AnnaMancini81 : Love is in the air anticipazioni puntate 7-11 febbraio 2022 -