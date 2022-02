Lavoro: con inflazione a rischio ‘tregua’ su salari, da Uil stop a patto fabbrica (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – La corsa dell’inflazione trainata dai prezzi dell’energia rischia di far saltare anche la ‘tregua’ tra sindacati e Confindustria raggiunta faticosamente nel 2018 sui salari. Ad annunciare che il patto per la fabbrica e il ruolo dell’indice Ipca, che calcola gli aumenti in busta paga al netto dell’andamento dei prezzi dei beni energetici importati potrebbero non essere più validi, è il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri. Il rincaro delle bollette ma anche della super, del gasolio e a cascata di tutti i prezzi di beni che in qualche modo incrociano la componente energetica, che tagliano pesantemente i salari dei lavoratori, resterebbero per questo motivo fuori da una trattativa sull’aumento delle buste paga al tavolo dei rinnovi contrattuali. Una eventualità che ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – La corsa dell’trainata dai prezzi dell’energia rischia di far saltare anche latra sindacati e Confindustria raggiunta faticosamente nel 2018 sui. Ad annunciare che ilper lae il ruolo dell’indice Ipca, che calcola gli aumenti in busta paga al netto dell’andamento dei prezzi dei beni energetici importati potrebbero non essere più validi, è il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri. Il rincaro delle bollette ma anche della super, del gasolio e a cascata di tutti i prezzi di beni che in qualche modo incrociano la componente energetica, che tagliano pesantemente idei lavoratori, resterebbero per questo motivo fuori da una trattativa sull’aumento delle buste paga al tavolo dei rinnovi contrattuali. Una eventualità che ...

