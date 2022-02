Laura Morante: “Come la Tosca in teatro” (Di lunedì 7 febbraio 2022) di Olga Chieffi Un teatro Verdi, occupato a macchia di leopardo, con diversi giovani nei palchi, ha accolto il lungo monologo di Laura Morante, quasi un melologo, poiché era in duo con la tastiera di Chiara Catalano, che ha eseguito degli interventi composti da Mimosa Campironi, “Io Sarah, io Tosca”, diretto da Daniele Costantini. Pubblico festivaliero e chiassoso, che non poco disturbo ha arrecato sia alle attrici in palcoscenici, sia a quanti erano in teatro per assistere alla rappresentazione, intrattenendosi, ciarlando a voce alta nei corridoi, finanche il personale dello stesso massimo. Generosissima Laura Morante, la quale è autrice di questo monologo dedicato a Sarah Bernhardt che ripercorre alcune tappe della vita della Bernhardt: il 3 novembre 1887, all’inizio ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 7 febbraio 2022) di Olga Chieffi UnVerdi, occupato a macchia di leopardo, con diversi giovani nei palchi, ha accolto il lungo monologo di, quasi un melologo, poiché era in duo con la tastiera di Chiara Catalano, che ha eseguito degli interventi composti da Mimosa Campironi, “Io Sarah, io”, diretto da Daniele Costantini. Pubblico festivaliero e chiassoso, che non poco disturbo ha arrecato sia alle attrici in palcoscenici, sia a quanti erano inper assistere alla rappresentazione, intrattenendosi, ciarlando a voce alta nei corridoi, finanche il personale dello stesso massimo. Generosissima, la quale è autrice di questo monologo dedicato a Sarah Bernhardt che ripercorre alcune tappe della vita della Bernhardt: il 3 novembre 1887, all’inizio ...

bianca_log : RT @lukeskiva: La canzone di ana mena perfetta per ozpetek, serata estiva un terrazzo romano, Margherita bui e Laura morante ballano insiem… - ___speedofsound : RT @lukeskiva: La canzone di ana mena perfetta per ozpetek, serata estiva un terrazzo romano, Margherita bui e Laura morante ballano insiem… - myownblue : RT @lukeskiva: La canzone di ana mena perfetta per ozpetek, serata estiva un terrazzo romano, Margherita bui e Laura morante ballano insiem… - mehths12 : RT @lukeskiva: La canzone di ana mena perfetta per ozpetek, serata estiva un terrazzo romano, Margherita bui e Laura morante ballano insiem… - obvIivion : RT @lukeskiva: La canzone di ana mena perfetta per ozpetek, serata estiva un terrazzo romano, Margherita bui e Laura morante ballano insiem… -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Morante L'altra anima del violino ... che qui manifesta tutta la propria versatilità, per proseguire con un trio di ottimi strumentisti che contrappuntato dall'affascinante voce recitante di Laura Morante racconta la sempre più popolare ...

Ritorna la grande musica al Verdi e per l'estate stop all'arena Ghirelli di Olga Chieffi E' un Antonio Marzullo ottimista e sorridente quello che abbiamo incontrato alla prima di "Io Sarah, io Tosca", il lungo e intenso duo di Laura Morante e Chiara Catalano alle tastiere, il quale non ha resistito nel rivelarci che a breve si ritornerà al teatro Verdi anche con la ripresa della famigerata "coda" lirico concertistica, per ...

Laura Morante: "Come la Tosca in teatro" Cronache Salerno Bianca di Nanni Moretti torna al cinema: l’appuntamento di Zia Lidia Social Club per l’omaggio a Laura Morante Mercoledì 2 febbraio alle ore 18:00 e alle ore 20:00 al Cine-Teatro Partenio di Avellino - in occasione dello spettacolo teatrale di e con Laura Morante "Io Sarah, Io Tosca" in scena l’1 e il 2 ...

Avellino – Zia Lidia Social Club, al Cinema Partenio il film “Bianca” di Nanni Moretti Avellino – Mercoledì 2 febbraio alle ore 18:00 e alle ore 20:00 al Cine-Teatro Partenio di Avellino in occasione dello spettacolo teatrale di e con Laura Morante ‘Io Sarah, Io Tosca’ in scena al ...

... che qui manifesta tutta la propria versatilità, per proseguire con un trio di ottimi strumentisti che contrappuntato dall'affascinante voce recitante diracconta la sempre più popolare ...di Olga Chieffi E' un Antonio Marzullo ottimista e sorridente quello che abbiamo incontrato alla prima di "Io Sarah, io Tosca", il lungo e intenso duo die Chiara Catalano alle tastiere, il quale non ha resistito nel rivelarci che a breve si ritornerà al teatro Verdi anche con la ripresa della famigerata "coda" lirico concertistica, per ...Mercoledì 2 febbraio alle ore 18:00 e alle ore 20:00 al Cine-Teatro Partenio di Avellino - in occasione dello spettacolo teatrale di e con Laura Morante "Io Sarah, Io Tosca" in scena l’1 e il 2 ...Avellino – Mercoledì 2 febbraio alle ore 18:00 e alle ore 20:00 al Cine-Teatro Partenio di Avellino in occasione dello spettacolo teatrale di e con Laura Morante ‘Io Sarah, Io Tosca’ in scena al ...