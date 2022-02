La Russia è pronta a invadere l' Ucraina? La diplomazia va avanti | ma aumenta la tensione militare

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Questa settimana lo sforzo diplomatico per prevenire un attacco russo ai danni dell’si farà più intenso. Oggi il presidente francese, Emmanuel Macron, è a Mosca. Si incontrerà con il capo del Cremlino, Vladimir Putin, nel tentativo di creare le condizioni per una de-escaltaion. Mentre lavano però anche le tensioni militari e secondo gli Stati Uniti laha raccolto lungo i confini ucraini il 70 per cento della forzanecessaria perl’. Mosca ha disposto 83 Btg, (batalonnaja takticheskaja gruppa, gruppi di combattimento), uno dei segnali da tenere d’occhio per capire le intenzioni dell’esercito russo. L’ammassamento di questi gruppi di sfondamento serve anche da conto alla rovescia: ...

... "Capitali diverse hanno scenari diversi, ma l'Ucraina èa qualsiasi sviluppo. Abbiamo un ... Ue e dei membri del G7 per "affrontare il continuo potenziamento militare dellaai confini ...Negli ultimi tempi è al centro dell'attenzione la crisi ucraina, spesso con una narrazione a senso unico contro 'labrutta e cattivaa muovere guerra contro uno Stato sovrano'. Le cause russe presunte che ci vengono raccontate dai grandi media occidentali sono le più disparate: irredentismo, leader ...Non sono andati oltre i convenevoli e i buoni propositi gli incontri e i colloqui telefonici fra Usa e Russia in materia di Ucraina ... sostegno internazionale senza precedenti, per cui siamo pronti a ...Secca la risposta russa con Mosca che considera “una follia” le speculazioni ... “Capitali diverse – afferma Kuleba – hanno scenari diversi, ma l’Ucraina è pronta a qualsiasi sviluppo. Oggi l’Ucraina ...