Kenya | clima | in metà del Paese carenza di cibo e acqua

La crisi climatica continua a minacciare i mezzi di sussistenza in, con la lunga siccità e le inondazioni che uccidono il bestiame da cui dipende un alto numero di famiglie. Il governo ha detto che, sulle 47 contee del Paese, 23 fanno fronte a una carenza di ...... inclusa l'attesissima partecipazione alla conferenza internazionale Onu sulsvoltasi a ... E si trovava in un isolato lodge delcon il principe Filippo quando ricevette la notizia della ...(ANSA-AFP) - MARSABIT, 07 FEB - La crisi climatica continua a minacciare i mezzi di sussistenza in Kenya, con la lunga siccità e le inondazioni che uccidono il bestiame da cui dipende un alto numero ...La situazione più grave si registra nell’area tra Etiopia, Somalia e Kenya: il riscaldamento climatico ha indotto la peggiore crisi per mancanza d’acqua da 35 anni ...