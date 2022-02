Juventus, un nuovo inizio? (Di lunedì 7 febbraio 2022) Gli acquisti – e le cessioni – di mercato hanno certamente lanciato un segnale alle altre squadre di Serie A. I due innesti hanno dato da subito entusiasmo, freschezza, e consapevolezza dei propri mezzi. Dalla fase difensiva a quella offensiva, passando per il centrocampo, in grado finalmente di costruire e gestire palloni, senza perderne troppi (e di sanguinosi). L’attacco bianconero, fino a questo momento, spesso al centro di critiche, ha trovato un punto di riferimento e ha messo in mostra tutte quelle qualità, nascoste e ormai dimenticate. Paulo Dybala e Alvaro Morata hanno giocato sì per Vlahovic, ma in favore della squadra, pronta a ritornare tra le prime. Ci sono tutte le premesse per un nuovo inizio della Juventus. Juventus: un nuovo inizio partendo dagli acquisti Partendo dai ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Gli acquisti – e le cessioni – di mercato hanno certamente lanciato un segnale alle altre squadre di Serie A. I due innesti hanno dato da subito entusiasmo, freschezza, e consapevolezza dei propri mezzi. Dalla fase difensiva a quella offensiva, passando per il centrocampo, in grado finalmente di costruire e gestire palloni, senza perderne troppi (e di sanguinosi). L’attacco bianconero, fino a questo momento, spesso al centro di critiche, ha trovato un punto di riferimento e ha messo in mostra tutte quelle qualità, nascoste e ormai dimenticate. Paulo Dybala e Alvaro Morata hanno giocato sì per Vlahovic, ma in favore della squadra, pronta a ritornare tra le prime. Ci sono tutte le premesse per undella: unpartendo dagli acquisti Partendo dai ...

