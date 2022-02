Jackass Forever batte Moonfall al box office USA

(Di lunedì 7 febbraio 2022)esplode al botteghino americano conquistando la vetta con 23,5 milioni, alle sue spalle il debutto del disaster movie. Trascinata dalla follia di Johnny Knoxville, la banda diconquista al prima posizione al boxUSAndo il disaster movie di Roland Emmerich. con i suoi scherzi estremi (e pericolosi9,apre incassando 23,5 milioni da 3.604 sale, e segna una media per sala di 6.520 dollari. Bam Margera denuncia ie la Paramount per discriminazioni: "Sono incazzato e ferito" Altro debutto al secondo posto per, in cui si fondono due dei temi preferiti di Emmerich: i disastri naturali che minacciano ...

Apre al primo posto, con 23.5 milioni di dollari in circa 3600 cinema. Tutti i film della saga di Jackass hanno aperto in prima posizione, il franchise ha fatto il suo debutto vent'anni fa. (Box office USA: incassi 4 – 6 febbraio 2022) Prima posizione al box office USA per "Jackass Forever". Un altro esordiente anche per il secondo posto occupato da "Moonfall". Slitta in terza posizione ...