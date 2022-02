Ivana Mrazova, muore il suo cagnolino e Luca Onestini sui social scrive … (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sta attraversando un momento davvero tanto difficile la bellissima Ivana Mrazova che proprio nella giornata di sabato 5 febbraio ha annunciato a tutti i followers la morte del suo cagnolino Teddy. Una notizia che ha colpito tutti, compreso Luca Onestini che proprio nelle scorse ore ha dedicato al piccolo Teddy dei post social dimostrando anche lui tutto il suo dispiacere. Ivana Mrazova annuncia la morte del suo cagnolino Chi conosce e segue Ivana Mrazova sa bene quanto la ragazza fosse legata al suo cagnolino Teddy. All’interno della casa del Grande Fratello vip la giovane modella ha sempre parlato del Chihuahua con cui ormai conviveva da tanti anni. E giorno dopo giorno sui ... Leggi su cityroma (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sta attraversando un momento davvero tanto difficile la bellissimache proprio nella giornata di sabato 5 febbraio ha annunciato a tutti i followers la morte del suoTeddy. Una notizia che ha colpito tutti, compresoche proprio nelle scorse ore ha dedicato al piccolo Teddy dei postdimostrando anche lui tutto il suo dispiacere.annuncia la morte del suoChi conosce e seguesa bene quanto la ragazza fosse legata al suoTeddy. All’interno della casa del Grande Fratello vip la giovane modella ha sempre parlato del Chihuahua con cui ormai conviveva da tanti anni. E giorno dopo giorno sui ...

