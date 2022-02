Giorgia Meloni e l’enigma repubblicano. L’analisi di Ippolito (Di lunedì 7 febbraio 2022) La rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale ormai è storia: storia presente, ma storia. Come è sempre accaduto da quando la Repubblica è tale, l’elezione presidenziale ha comportato scossoni, lacerazioni e mutamenti degli equilibri politici, ma anche concrete possibilità di riforma del sistema. In questo frangente, vi sono stati due vincitori (relativi): Mario Draghi, restato a Palazzo Chigi e Giorgia Meloni, a cui si è spalancato uno spazio da prateria per le elezioni del 2023. Il centrodestra è uscito a pezzi, smembrato dal fallimento della leadership unitaria di Matteo Salvini, e dal perseverare acuito della frattura tra l’opposizione di Fratelli d’Italia a Draghi e l’adesione governativa di Lega e centristi all’esecutivo. L’indubbia abilità di Meloni è stata, nel contingente, saper tenere fede ad una posizione di destra, ... Leggi su formiche (Di lunedì 7 febbraio 2022) La rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale ormai è storia: storia presente, ma storia. Come è sempre accaduto da quando la Repubblica è tale, l’elezione presidenziale ha comportato scossoni, lacerazioni e mutamenti degli equilibri politici, ma anche concrete possibilità di riforma del sistema. In questo frangente, vi sono stati due vincitori (relativi): Mario Draghi, restato a Palazzo Chigi e, a cui si è spalancato uno spazio da prateria per le elezioni del 2023. Il centrodestra è uscito a pezzi, smembrato dal fallimento della leadership unitaria di Matteo Salvini, e dal perseverare acuito della frattura tra l’opposizione di Fratelli d’Italia a Draghi e l’adesione governativa di Lega e centristi all’esecutivo. L’indubbia abilità diè stata, nel contingente, saper tenere fede ad una posizione di destra, ...

