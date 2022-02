Fiorentina Esports e Different Store insieme per la stagione 21/22 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Different Store al fianco di Fiorentina Esports per la stagione 2021/2022. Una partnership che continua dal 2018 con l’operatore di telecomunicazioni italiano Il concept Store realizzato dal provider di servizi a banda ultralarga wireless Linkem SPA diventa il nuovo Jersey Second Sponsor del team Esport Viola. Il logo “Different Store” apparirà sulla divisa della Fiorentina Esports indossata dai pro player impegnati nei tornei del circuito FIFA 22 nel arco di questa stagione, dalle Global Series alla eSerie A. Non solo, a queste vanno aggiunte tutte le varie competizioni nazionali e internazionali che il team disputerà nei prossimi mesi. Fiorentina Esports: una ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 7 febbraio 2022)al fianco diper la2021/2022. Una partnership che continua dal 2018 con l’operatore di telecomunicazioni italiano Il conceptrealizzato dal provider di servizi a banda ultralarga wireless Linkem SPA diventa il nuovo Jersey Second Sponsor del team Esport Viola. Il logo “” apparirà sulla divisa dellaindossata dai pro player impegnati nei tornei del circuito FIFA 22 nel arco di questa, dalle Global Series alla eSerie A. Non solo, a queste vanno aggiunte tutte le varie competizioni nazionali e internazionali che il team disputerà nei prossimi mesi.: una ...

