Filippo Crivelli | il gran lombardo della scena

(Di martedì 8 febbraio 2022) Se ne è andato, a 93 anni, il regista, un nome forse poco noto alde pubblico, ma che è stato fondamentale per il teatro di prosa, l’opera lirica, e perfino la televisione e la radio in Italia. E’ morto a Milano, dove era nato e sempre vissuto (sempre nella stessa casa, in centro). Persona affabile e molto rispettosa, quasi placida per quanto vulcanico nella fantasia (ma molto esigente, quasi implacabile invece al lavoro in) era per … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

BuzzatiQuotes : Addio al milanese Filippo Crivelli, 93 anni, storico regista teatrale di lirica,prosa,cabaret,ballo,tv,radio. Dires… - larenait : 'Fu lui il primo regista d’opera con cui lavorai come protagonista', ricorda la sovrintendente Cecilia Gasdia - glooit : Filippo Crivelli è morto a 93 anni: addio al regista di “Milanin Milanon” leggi su Gloo - lospettacoliere : La scomparsa di Filippo Crivelli, straordinario protagonista del secondo 900. In tutti i campi del teatro milanese -

È scomparso ieri a Milano , all'età di 93 anni, il regista. Nella stessa città, dove nacque nel 1928, studiò e mosse i primi passi come assistente di grandi registi d'opera e prosa come Visconti e Zeffirelli. A partire dal 1958 firmò ...Il registaè morto a 93 anni: simbolo del capoluogo meneghino, tre anni fa aveva ricevuto l'Ambrogino d'oro. Milano è in lutto per la scomparsa di, per tutti 'Pippo', regista ...È stato uno dei registi più importanti, attivo in più campi: teatro, lirica, operetta, radio e televisione. Anche la musica leggera d'autore rientrò fra i suoi interessi.Il regista Filippo Crivelli è morto a 93 anni: simbolo del capoluogo meneghino, tre anni fa aveva ricevuto l'Ambrogino d'oro. Milano è in lutto per la scomparsa di Filippo Crivelli, per tutti “Pippo”, ...