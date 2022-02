Covid, le news. Aumentano i ricoveri (+177), calano le intensive (-8), 326 i decessi (Di martedì 8 febbraio 2022) L'ultimo bollettino registra 41.247 nuovi casi, con un tasso di positività al 10,5%. I tamponi processati sono 393.663. Tornano sotto i 2 milioni gli italiani attualmente positivi. Speranza: "Segnali incoraggianti, -30% casi in una settimana". Il sottosegretario alla Salute Costa: "In zona bianca dall'11 febbraio senza mascherine all'aperto". Poi sullo stato d'emergenza: "A fine marzo condizioni per non prorogarlo". Quarantena addio: con nuove regole sulla scuola, tornano in presenza gli studenti vaccinati Leggi su tg24.sky (Di martedì 8 febbraio 2022) L'ultimo bollettino registra 41.247 nuovi casi, con un tasso di positività al 10,5%. I tamponi processati sono 393.663. Tornano sotto i 2 milioni gli italiani attualmente positivi. Speranza: "Segnali incoraggianti, -30% casi in una settimana". Il sottosegretario alla Salute Costa: "In zona bianca dall'11 febbraio senza mascherine all'aperto". Poi sullo stato d'emergenza: "A fine marzo condizioni per non prorogarlo". Quarantena addio: con nuove regole sulla scuola, tornano in presenza gli studenti vaccinati

