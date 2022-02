Covid, effetti killer del grasso su polmoni: lo studio (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il grasso sotto i riflettori per gli effetti sui polmoni dei malati Covid. Quando Laura Graciotti, esperta del Laboratorio di patologia sperimentale dell’Università politecnica delle Marche, ha messo sotto il microscopio i polmoni di alcuni pazienti morti di Covid-19, è rimasta sorpresa da un particolare: “Si è accorta che erano pieni di grossi vacuoli lipidici”, dei ‘sacchettini’ di grasso. “Ed è venuta da noi”, racconta all’Adnkronos Salute Saverio Cinti, direttore scientifico del Centro obesità dell’ateneo di Ancona. Ha origine da questa sua osservazione lo studio che ha svelato la ‘relazione pericolosa’ fra grasso e Covid e acceso un faro su un meccanismo che potrebbe essere alla base delle ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ilsotto i riflettori per glisuidei malati. Quando Laura Graciotti, esperta del Laboratorio di patologia sperimentale dell’Università politecnica delle Marche, ha messo sotto il microscopio idi alcuni pazienti morti di-19, è rimasta sorpresa da un particolare: “Si è accorta che erano pieni di grossi vacuoli lipidici”, dei ‘sacchettini’ di. “Ed è venuta da noi”, racconta all’Adnkronos Salute Saverio Cinti, direttore scientifico del Centro obesità dell’ateneo di Ancona. Ha origine da questa sua osservazione loche ha svelato la ‘relazione pericolosa’ frae acceso un faro su un meccanismo che potrebbe essere alla base delle ...

