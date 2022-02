Come manipolo il follower: le restrizioni Covid in Francia (Di lunedì 7 febbraio 2022) Domenica 6 febbraio sulla pagina Facebook di BUTAC sono arrivati in massa a commentare un articolo di due settimane prima, tutti arrivati grazie a un commento di Robby Giusti, influencer che su Facebook si definisce “La IENA BLU: Collabora con: Il Paragone.it, ByoBlu, La Redazione giornalistica Quotidiano La Pressa”. Il commento è apparso sotto al post con cui il 19 gennaio 2022 condividevamo l’articolo che potete trovare qui, dal titolo: Quante gente in Piazza a Milano con Paragone? Il commento di Giusti recita: La piazza era pienissima, Come del resto ieri a Roma! Il titolare di Butac che pensi alle recensioni sulla sua gioielleria di Bologna NO green pass sempre ! E a quelli che offendono rispondo: anch’io vi voglio bene E che Butac inizi a guardare avanti, se noi di Italexit abbiamo informatori che ci dicono le cose per tempo e Butac no ci scusiamo, prossima ... Leggi su butac (Di lunedì 7 febbraio 2022) Domenica 6 febbraio sulla pagina Facebook di BUTAC sono arrivati in massa a commentare un articolo di due settimane prima, tutti arrivati grazie a un commento di Robby Giusti, influencer che su Facebook si definisce “La IENA BLU: Collabora con: Il Paragone.it, ByoBlu, La Redazione giornalistica Quotidiano La Pressa”. Il commento è apparso sotto al post con cui il 19 gennaio 2022 condividevamo l’articolo che potete trovare qui, dal titolo: Quante gente in Piazza a Milano con Paragone? Il commento di Giusti recita: La piazza era pienissima,del resto ieri a Roma! Il titolare di Butac che pensi alle recensioni sulla sua gioielleria di Bologna NO green pass sempre ! E a quelli che offendono rispondo: anch’io vi voglio bene E che Butac inizi a guardare avanti, se noi di Italexit abbiamo informatori che ci dicono le cose per tempo e Butac no ci scusiamo, prossima ...

Advertising

Oxhine : RT @butacit: Come manipolo il follower: le restrizioni Covid in Francia - nicolaprochilo : Come manipolo il follower: le restrizioni Covid in Francia - _bufale_ : Come manipolo il follower: le restrizioni Covid in Francia - Il_Paradroide : RT @butacit: Come manipolo il follower: le restrizioni Covid in Francia - butacit : Come manipolo il follower: le restrizioni Covid in Francia -

Ultime Notizie dalla rete : Come manipolo La scelta di Mattarella e la crisi delle democrazie parlamentari ...che volevano la "grande sostituzione"? Che dire dei deliri di QAnon che hanno portato un "manipolo ... Attorno a quale centro costruire questa che appare come una necessaria cosmologia politico - ...

"Noi istriani sbranati dai lupi". La guerra di Piero e il ricordo Il 16 settembre 1943 era stato prelevato dalla canonica da un manipolo di partigiani comunisti ... "Era come se mi dicesse: io sarò sempre con te". Ogni anno, nel giorno dei Defunti, Piero torna in ...

Dalla retorica del "fate presto" alla mistica "di genere": come ti manipolo un'elezione Scenarieconomici Come manipolo il follower: le restrizioni Covid in Francia Specie visto e considerato che anche in Francia il Green pass a cui si fa riferimento è solo da contagio o vaccinazione, come il nostro rafforzato, nemmeno da tampone molecolare o antigenico. Il 20 ...

Il Movimento 5 stelle non ha seminato nulla I Cinque Stelle sono arrivati al potere quasi quattro anni fa. Sapevano tutto, allora, di come si manipoli l’opinione pubblica, come si faccia una campagna social per demolire un avversario o un ...

...che volevano la "grande sostituzione"? Che dire dei deliri di QAnon che hanno portato un "... Attorno a quale centro costruire questa che appareuna necessaria cosmologia politico - ...Il 16 settembre 1943 era stato prelevato dalla canonica da undi partigiani comunisti ... "Erase mi dicesse: io sarò sempre con te". Ogni anno, nel giorno dei Defunti, Piero torna in ...Specie visto e considerato che anche in Francia il Green pass a cui si fa riferimento è solo da contagio o vaccinazione, come il nostro rafforzato, nemmeno da tampone molecolare o antigenico. Il 20 ...I Cinque Stelle sono arrivati al potere quasi quattro anni fa. Sapevano tutto, allora, di come si manipoli l’opinione pubblica, come si faccia una campagna social per demolire un avversario o un ...