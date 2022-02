Carolina Marconi, il Covid dopo il tumore: “La vita ci mette a dura prova” (Di lunedì 7 febbraio 2022) “La vita ci mette a dura prova”, scrive Carolina Marconi su Instagram. E chi meglio di lei può affermare con consapevolezza una simile frase. Non ha mai perso il sorriso la bella Carolina, nonostante il tumore e i difficili mesi a base di chemio, terapie, ricoveri e momenti di sconforto. Oggi finalmente è uscita da quell’incubo ma, purtroppo, a volte sembra che piova sul bagnato. La Marconi ha contratto il Covid e su Instagram ha voluto aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. Carolina Marconi e il Covid, il messaggio su Instagram Prima due scatti in bianco e nero che la ritraggono con la testa rasata e quel meraviglioso viso che da sempre ce la fa amare. Poi ... Leggi su dilei (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Laci”, scrivesu Instagram. E chi meglio di lei può affermare con consapevolezza una simile frase. Non ha mai perso il sorriso la bella, nonostante ile i difficili mesi a base di chemio, terapie, ricoveri e momenti di sconforto. Oggi finalmente è uscita da quell’incubo ma, purtroppo, a volte sembra che piova sul bagnato. Laha contratto ile su Instagram ha voluto aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute.e il, il messaggio su Instagram Prima due scatti in bianco e nero che la ritraggono con la testa rasata e quel meraviglioso viso che da sempre ce la fa amare. Poi ...

