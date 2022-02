Camilla futura Regina Consorte? C’è un’enorme differenza con Harry e Meghan

(Di lunedì 7 febbraio 2022) La notizia fresca di stampa legata al mondo reale inglese è quella che laElisabetta avrebbe di fatto ‘incoronato’Parker-Bowles qualedel Regno Unito. La notizia ovviamente ha fatto il giro del mondo in un battibaleno e ha generato tutta una serie di articoli sui tabloid britannici. LaconLeggi anche ->, l’esperto reale la mette in guardia: cosa dovrebbe fare? Sul tabloid ‘Sun’ l’ex-editore del ‘Daily Mirror’ Piers Morgan ha riportato alcuni aneddoti sulla Duchessa di Cornovaglia, che risulta essere una donna spiritosa, intelligente e con uno spiccato senso dell’humor (da buona inglese). Secondo quanto riportato da Morgan qualche settimana fa ...

Corriere della Sera

L'ammissione pubblica - e la denuncia - che tra lei e Carlo si era fin dall'inizio frapposta l'ombra di. La verità è che laregina consorte - sarà questo il suo titolo - è sempre stata ...DI CORNOVAGLIAdi Cornovaglia: metamorfosi di una Duchessadi Cornovaglia - salita agli onori della cronaca come , dal cognome del primo marito - non ha mai brillato per ...il cui esempio continuerà a guidarci per gli anni futuri”, ha poi aggiunto. Elisabetta lo scorso sabato aveva spiegato: “E’ mio desiderio che quando arriverà il momento che mio figlio Carlo diventerà ...L’ammissione pubblica — e la denuncia — che tra lei e Carlo si era fin dall’inizio frapposta l’ombra di Camilla. La verità è che la futura regina consorte — sarà questo il suo titolo — è sempre stata ...