Bergamo, in un anno recuperate oltre 4.100 tonnellate di rifiuti elettronici (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nel 2021 sono state gestite oltre 4.100 tonnellate di rifiuti elettrici ed elettronici dal Consorzio Erion. Il corretto trattamento ha evitato l’emissione in atmosfera di circa 21.000 tonnellate di CO2 e ha permesso il risparmio di oltre 6.600.000 kWh di energia elettrica. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nel 2021 sono state gestite4.100dielettrici eddal Consorzio Erion. Il corretto trattamento ha evitato l’emissione in atmosfera di circa 21.000di CO2 e ha permesso il risparmio di6.600.000 kWh di energia elettrica.

Advertising

MasSo74 : RT @strumentiumani: @PinoVaccaro77 Pino è un giocatore paradossale, perché lui in carriera ha giocato quasi sempre lì (a parte Bergamo). Lì… - enrico_filia : @son_gobbo L’avrei detto pure di Rugani ?? capisco la reazione al momento, ma c’è l’Atalanta alla prossima incazzata… - CuoreRoberto : @Gloriajadore La partita dell'anno è domenica prossima a Bergamo. Stasera vinciamo facile Gloria ???? - Emanuel70123144 : RT @toninobw: @Skysurfer72 Di cosa si stupiscono? L'anno scorso per andare in Champions abbiamo costretto il Napoli a pareggiare col Verona… - DbossVinay1 : RT @toninobw: @Skysurfer72 Di cosa si stupiscono? L'anno scorso per andare in Champions abbiamo costretto il Napoli a pareggiare col Verona… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo anno Un anno in VW e - Up: pregi e difetti Rare uscite autostradali per visitare Milano navigli o outlet di Brescia ( noi siamo di Bergamo ) ... In un anno 9.155 km con 770 kWh (in parte gratis) ' Certo, io uso prevalentemente l'auto per tratte ...

Salernitana - Spezia, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici ...a sorpresa del Cagliari a Bergamo ha complicato ulteriormente le cose - ed i granata di Stefano Colantuono dovranno essere perfetti nei prossimi due mesi per continuare a credere nel miracolo. L'anno ...

Bergamo, in un anno recuperate oltre 4.100 tonnellate di rifiuti elettronici L'Eco di Bergamo Bergamo, in un anno recuperate oltre 4.100 tonnellate di rifiuti elettronici Grazie a una gestione virtuosa dei RAEE, Erion WEEE ha evitato l’emissione in atmosfera di circa 21.000 tonnellate di CO2 (come la quantità che verrebbe assorbita in un anno da un bosco grande più di ...

In Lombardia 19 ristoranti gourmet portano l’eccellenza a tavola a prezzo fisso Oltre ai locali di Bergamo e provincia, due altre insegne fuori porta ... Un quadro confortante, specie per un comparto che nell’ultimo anno si è scontrato con un quadro congiunturale tutt’altro che ...

Rare uscite autostradali per visitare Milano navigli o outlet di Brescia ( noi siamo di) ... In un9.155 km con 770 kWh (in parte gratis) ' Certo, io uso prevalentemente l'auto per tratte ......a sorpresa del Cagliari aha complicato ulteriormente le cose - ed i granata di Stefano Colantuono dovranno essere perfetti nei prossimi due mesi per continuare a credere nel miracolo. L'...Grazie a una gestione virtuosa dei RAEE, Erion WEEE ha evitato l’emissione in atmosfera di circa 21.000 tonnellate di CO2 (come la quantità che verrebbe assorbita in un anno da un bosco grande più di ...Oltre ai locali di Bergamo e provincia, due altre insegne fuori porta ... Un quadro confortante, specie per un comparto che nell’ultimo anno si è scontrato con un quadro congiunturale tutt’altro che ...