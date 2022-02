Bce | Fitto | ' dopo parole Lagarde stop ad ambiguità

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Conosciamo le differenti posizioni all'interno del Consiglio direttivo della Bce, ma il nostro auspicio è che le dichiarazioni del presidente Christine, rese oggi in commissione Econ al Parlamento europeo, mettano fine all'manifestata nell'ultimo periodo dall'istituto di Francoforte sul fatto di inasprire o meno l'attuale politica monetaria già nel breve periodo”. lo afferma il copresidente del gruppo Ecr-Fdi al Parlamento europeo, Raffaele. “La presidenteha, infatti, affermato che non ci sarà alcuna stretta sulla politica monetaria nei prossimi mesi, che qualsiasi ritiro delle misure di sostegno all'economia sarà valutata attentamente e avverrà in maniera graduale e flessibile. Questo -prosegue- da un lato ci rassicura sul fatto che ...