Amici 21, Cosmary torna sui social dopo l’eliminazione e fa una dedica ad Alex (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nessuno se lo aspettava, ma nel corso dell’ultima puntata di Amici 21, quella di domenica scorsa, Cosmary Fasanelli ha perso la sfida con John Eric e ha dovuto lasciare la scuola di Maria De Filippi. Andandosene, Cosmary ha dovuto salutare anche il fidanzato conosciuto proprio nel talent di Canale 5, il cantante Alex Rina, che invece è ancora uno degli allievi candidati al serale. Il ragazzo si è commosso e l’ha rincorsa dietro le quinte su suggerimento della De Filippi. Poco fa, Cosmary è tornata a scrivere sui social per la prima volta da quando ha lasciato Amici 21. La cantante si è detta incredula ma felice per questi due mesi intensi, e ha ringraziato non solo autori e produzione, ma anche la sua maestra, Alessandra Celentano, perché nonostante i ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nessuno se lo aspettava, ma nel corso dell’ultima puntata di21, quella di domenica scorsa,Fasanelli ha perso la sfida con John Eric e ha dovuto lasciare la scuola di Maria De Filippi. Andandosene,ha dovuto salutare anche il fidanzato conosciuto proprio nel talent di Canale 5, il cantanteRina, che invece è ancora uno degli allievi candidati al serale. Il ragazzo si è commosso e l’ha rincorsa dietro le quinte su suggerimento della De Filippi. Poco fa,ta a scrivere suiper la prima volta da quando ha lasciato21. La cantante si è detta incredula ma felice per questi due mesi intensi, e ha ringraziato non solo autori e produzione, ma anche la sua maestra, Alessandra Celentano, perché nonostante i ...

Advertising

vibes_amici : il mio cuore ?? quando alex torna indietro per andare da cosmary.. #amici2021 - MarinaRayed : Non sto piangendo mi è solo entrato un Alex che ritorna ad abbracciare Cosmary in un occhio #Amici21 #amici2021… - amici_dimaria : RT @AmiciUfficiale: Per Alex e Cosmary è arrivato il momento di salutarsi ?? #Amici21 - ioelamiansia2 : RT @Ottavia59159513: Cosmary che si riposa dopo la fatica di aver portato bellezza, talento ed educazione sul palco di Amici…con al polso i… - blvcktokyo : E allora io nella mia vita ho pianto solo una volta per una coppia di amici, ovvero Virginia a Christian, oggi è ar… -