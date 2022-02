Alessia Macari, il dramma del parto affrontato in solitudine: “Mi è sembrato un’eternità” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Alessia Macari racconta il suo dramma e svela di come ha affrontato la paura in solitudine: “Mi è sembrata un’eternità” La bella Alessia Macari è da poco diventata mamma per la prima volta. e proprio in queste ore, con un post pubblicato su Instagram ha annunciato ai suoi follower la nascita della piccola Neveah, avuta dal marito Oliver Kragl, calciatore di origini tedesche. Alessia MacariE dopo una gioia così immensa la donna ha anche deciso di condividere pubblicamente il dramma affrontato subito dopo la nascita della sua bambina. L’ex Ciociara del noto programma “Avanti un altro” ha voluto raccontare come ha vissuto il momento del parto. Poiché sia ... Leggi su topicnews (Di lunedì 7 febbraio 2022)racconta il suoe svela di come hala paura in: “Mi è sembrata” La bellaè da poco diventata mamma per la prima volta. e proprio in queste ore, con un post pubblicato su Instagram ha annunciato ai suoi follower la nascita della piccola Neveah, avuta dal marito Oliver Kragl, calciatore di origini tedesche.E dopo una gioia così immensa la donna ha anche deciso di condividere pubblicamente ilsubito dopo la nascita della sua bambina. L’ex Ciociara del noto programma “Avanti un altro” ha voluto raccontare come ha vissuto il momento del. Poiché sia ...

Advertising

Pippi74723463 : @Emanuel72607325 @mood_princess_ @Marikuzen1 Io il gf lo guardò dal 2000 si .. e quindi.. ??? Ricordati Paola Di Be… - MochiTH96 : Ricordatevi che la prima vincitrice del gfvip Alessia macari cantava sempre Beyoncé e quando ha vinto, in studio ha… - AndreaGalastro : @BertoBarto26 cosa c’entra ora alessia macari - zazoomblog : “Ho già perso 15 chili”. Alessia Macari in forma smagliante a sole due settimane dal parto - #perso #chili”.… - infoitcultura : Alessia Macari, la spallina cade giù: le mani non riescono a contenerle -