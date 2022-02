Vowles | stratega del team Mercedes F1 | corre in GT3 con McLaren

Advertising

Motorsport_IT : Lo stratega #Mercedes Vowles correrà nell'Asia Le Mans Series -

Ultime Notizie dalla rete : Vowles stratega

La Gazzetta dello Sport

Dal muretto dei box all'abitacolo di una supercar da corsa. James, ingegnere britannico, responsabile della strategia per il team Mercedes - Amg di Formula 1, parteciperà alle quattro gare dell'Asian Le Mans Series 2022, al volante della McLaren 720S GT3 ...A poco più di un mese dall'inizio del mondiale 2022, il team Mercedes perde momentaneamente uno dei suoi uomini di punta come loJames. Il 42enne ingegnere britannico, infatti, ha annunciato la sua partecipazione all' Asian Le Mans Series non comeo manager, bensì come vero e proprio pilota . Nello ...Lo stratega della Mercedes in Formula 1, James Vowles, partecirà all'Asian Le Mans Series al volante di una McLaren 720S GT3 del team Garage 59.