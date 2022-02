VIDEO | Dallo Scudetto ad Insigne, le parole di DE LAURENTIIS dopo Venezia-Napoli! (Di domenica 6 febbraio 2022) Il Napoli ha sconfitto il Venezia allo stadio Penzo grazie ai gol di Osimhen e Petagna, che hanno portato gli azzurri a -1 dall’Inter capolista. Al termine del match il presidente Aurelio De LAURENTIIS ha parlato ai microfoni di SpazioNapoli, tra Insigne, Scudetto e soprattutto Napoli-Inter! #deLAURENTIIS #Insigne #Scudetto #napoli #Venezia #inter #Venezianapoli #osimhen #petagna #spalletti #seriea ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/cKYB7tH » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I Leggi su spazionapoli (Di domenica 6 febbraio 2022) Il Napoli ha sconfitto ilallo stadio Penzo grazie ai gol di Osimhen e Petagna, che hanno portato gli azzurri a -1 dall’Inter capolista. Al termine del match il presidente Aurelio Deha parlato ai microfoni di SpazioNapoli, trae soprattutto Napoli-Inter! #de#napoli ##inter #napoli #osimhen #petagna #spalletti #seriea ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/cKYB7tH » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I

