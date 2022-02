Sanremo 2022, “Brividi” vince il Festival. Seconda Elisa, terzo Gianni Morandi. La classifica completa (Di domenica 6 febbraio 2022) Mahmood e Blanco conquistano il Festival di Sanremo2022 con il brano “Brividi”. Dopo aver concesso il bis, Blanco è corso ad abbracciare e baciare la mamma. Poi ha scherzato: “E adesso andiamo a ubriacarci!” Medaglia d’argento per Elisa con “O forse sei tu” e bronzo per Gianni Morandi con “Apri tutte le porte”. Ai piedi del podio Irama. Splendida Sabrina Ferilli, co-conduttrice della serata e autrice di un non-monologo perfetto sull’importanza della competenza (“ognuno deve parlare di quello che sa”) in cui ha citato Italo Calvino (“in tempi così pesanti bisogna planare sulle cose dall’alto senza avere macigni sul cuore. Perché la leggerezza non è superficialità”) Sanremo2022, la classifica generale finale con il ... Leggi su sportface (Di domenica 6 febbraio 2022) Mahmood e Blanco conquistano ildicon il brano “”. Dopo aver concesso il bis, Blanco è corso ad abbracciare e baciare la mamma. Poi ha scherzato: “E adesso andiamo a ubriacarci!” Medaglia d’argento percon “O forse sei tu” e bronzo percon “Apri tutte le porte”. Ai piedi del podio Irama. Splendida Sabrina Ferilli, co-conduttrice della serata e autrice di un non-monologo perfetto sull’importanza della competenza (“ognuno deve parlare di quello che sa”) in cui ha citato Italo Calvino (“in tempi così pesanti bisogna planare sulle cose dall’alto senza avere macigni sul cuore. Perché la leggerezza non è superficialità”), lagenerale finale con il ...

