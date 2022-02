Sacchi: «Differenza tra Inter e Milan enorme. I nerazzurri restano i più forti» (Di domenica 6 febbraio 2022) Arrigo Sacchi, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha così analizzato il derby tra Inter e Milan giocato ieri sera Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha detto la sua su Inter-Milan. PARTITA – «La Differenza tra nerazzurri e rossoneri era enorme, i ragazzi di Inzaghi hanno sbagliato parecchi gol. Il Milan non era coordinato, troppa distanza tra i reparti e poi quel Kessie a marcare Brozovic non mi ha convinto».VANTAGGIO Inter – «Strameritato. L’Inter ha dimostrato di avere più fisicità, più qualità individuali e più esperienza».VANTAGGIO SCIUPATO – «L’Inter ha fatto come fanno tutte le squadre italiane: una volta in vantaggio, anziché ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 febbraio 2022) Arrigo, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha così analizzato il derby tragiocato ieri sera Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Arrigoha detto la sua su. PARTITA – «Latrae rossoneri era, i ragazzi di Inzaghi hanno sbagliato parecchi gol. Ilnon era coordinato, troppa distanza tra i reparti e poi quel Kessie a marcare Brozovic non mi ha convinto».VANTAGGIO– «Strameritato. L’ha dimostrato di avere più fisicità, più qualità individuali e più esperienza».VANTAGGIO SCIUPATO – «L’ha fatto come fanno tutte le squadre italiane: una volta in vantaggio, anziché ...

