Ragusa | bagno chimico del castello di Donnafugata nel degrado

(Di lunedì 7 febbraio 2022)– Riprendiamo una segnalazione del capogruppo 5 stelle al Comune di, Sergio Firrincieli riguardante ilin cui versa il gabinettodeldi. Osserva Firrincieli “ma come, ci vantiamo delle centomila visite ogni anno che si registrano nell’antico maniero e poi non si riesce a garantire un servizio essenziale come quello delautopulente lasciando che resti preda dell’incuria?”. Firrincieli riferisce “ho effettuato un sopralluogo in zona e ho potuto appurare come quello che era un lascito della precedente amministrazione (quella grillinna di Piccitto n.d.r.), che si era presa la briga di garantire un supporto adeguato ai visitatori, sia stato abbandonato a se stesso. Analoga segnalazione, lo scorso anno, era stata ...

