Osimhen-Insigne | a caccia di gol | Venezia tappa fondamentale

(Di domenica 6 febbraio 2022) Victore Lorenzosaranno titolari in-Napoli: i due calciatori sono alla ricerca di un gol che manca da tempo. Infortuni e Covid 19 oramai sono alle spalle, siachepotranno giocare di nuovo dal primo minuto, dopo aver vissuto un mese di dicembre da incubo e quello di gennaio in ripresa. Il mese di febbraio sarà durissimo per il Napoli. La sconfitta dell’Inter col Milan, impone ancora di più la vittoria agli uomini di Spalletti. Anche perché sabato prossimo si gioca Napoli-Inter allo stadio Maradona.: titolari colPer battere la squadra di Paolo Zanetti bisognerà segnare, missione tutt’altro che semplice. Alandrebbe bene anche un punto ed il Napoli soffre le ...

NAPOLI (4 - 2 - 3 - 1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian, Lobotka; Politano, Zielinski,PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Occasione per ...Proprio contro il Venezia, all'andata,si fece espellere dopo 22 minuti (uno schiaffo al ... Ci sarà Politano a destra,a sinistra e da Lorenzo, ormai accasatosi in Canada, è lecito ...Victor Osimhen e Lorenzo Insigne saranno titolari in Venezia-Napoli: i due calciatori sono alla ricerca di un gol che manca da tempo. Infortuni e Covid 19 oramai sono alle spalle, sia Insigne che ...Victor Osimhen e Lorenzo Insigne, con ogni probabilità, scenderanno in campo dal primo minuto nella gara di oggi pomeriggio contro il Venezia. : Getty – Napoli Osimhen Insigne. Il Corriere dello Sport ...