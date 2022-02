Osimhen e Insigne di nuovo insieme | da quanto non accadeva?

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 6 febbraio 2022) Victore Lorenzo, con ogni probabilità, scenderanno in campo dal primo minuto nella gara di oggi pomeriggio contro il Venezia. Dopo i rispettivi infortuni, i due attaccanti vorranno certamente riprendersi il loro spazio sul terreno di gioco e cancellare i momenti bui lontano dal campo. FOTO: Getty – NapoliIl Corriere dello Sport ricorda chenon segna da Napoli-Torino del 17 ottobre, terminata 1-0 proprio grazie alla sua firma, mentrenon va in gol su azione da addirittura 1459 minuti in Serie A. In questa stagione, infatti, tutti le sue cinque reti sono state realizzate dal dischetto. I due, inoltre, non scendono in campodal primo minuto dal 21 novembre, da quell’Inter-Napoli che ha visto gli azzurri ...