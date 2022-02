Movida, a Napoli controlli interforze: multe per 4 locali (Di domenica 6 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Quattro locali pubblici sono stati sanzionati ieri a Napoli, nell’ambito di controlli interforze nelle aree della “Movida” effettuati da Carabinieri, Guardia di Finanza e dal Reparto Mobile della Polizia. A Chiaia, nella zona dei “baretti”, il titolare di un locale è stato multato per mancato rispetto della normativa sull’ impatto acustico. Multato anche il titolare di un bar in Largo Giusso, nel centro storico per aver venduto bevande alcoliche ad un minore di 16 anni. Per lo stesso motivo sono stati sanzionati i titolari di altri due locali in via de Marinis e piazza San Giovanni Maggiore Pignatelli. Sette persone sono state multate perché non indossavano la mascherina, tre in zona Chiaia e quattro nella zona di via Toledo. ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 6 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Quattropubblici sono stati sanzionati ieri a, nell’ambito dinelle aree della “” effettuati da Carabinieri, Guardia di Finanza e dal Reparto Mobile della Polizia. A Chiaia, nella zona dei “baretti”, il titolare di un locale è stato multato per mancato rispetto della normativa sull’ impatto acustico. Multato anche il titolare di un bar in Largo Giusso, nel centro storico per aver venduto bevande alcoliche ad un minore di 16 anni. Per lo stesso motivo sono stati sanzionati i titolari di altri duein via de Marinis e piazza San Giovanni Maggiore Pignatelli. Sette persone sono state multate perché non indossavano la mascherina, tre in zona Chiaia e quattro nella zona di via Toledo. ...

