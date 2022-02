Mark Henry | “La gestione del brand split WWE è un insulto all’intelligenza”

(Di domenica 6 febbraio 2022) Ospite di Busted Open Radio,ha avuto occasione di parlare del ritorno di Ronda Rousey in WWE e ha criticato aspramente ladeldimostrata in seguito al ritorno dell’atleta a Royal Rumble: Rousey si è infatti presentata nelle puntate immediatamente successive di RAW e SmackDown. I commenti diha detto: “Sapete una cosa? So già cosa mi risponderete, ma ero convinto che ci fosse un’effettiva divisione deiin atto. Pensavo che le persone del lunedì lavorassero il lunedì, e quelle del venerdì il venerdì. Posso dire in tutta onestà che la cosa mi ha stancato. Sentite, se vogliono unire gli show, che li uniscano. Riunite il parco titoli della compagnia. Se un ...

Mark Henry ha criticato il fatto che la WWE non abbia permesso a Goldberg di guadagnarsi l'occasione: "Amo Bill Goldberg come persona, come uomo e come padre. Ma a volte è meglio usarlo quando stai ...