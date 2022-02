LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: comincia l’ultima frazione! (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.34 Ripresi subito questi uomini, andatura indemoniata sin dai primissimi metri! 15.32 Sette corridori sono riusciti a scappare dal plotone ed hanno preso qualche metro di vantaggio. 15.30 Parte ufficialmente questa quinta tappa! Subito tentativi di evasione dal gruppo! 15.28 In classifica generale gli italiani non sono stati particolarmente protagonisti: il primo è Giulio Ciccone in ottava posizione. L’abruzzese della Trek-Segafredo ancora non è apparso brillantissimo. 15.25 Si parte dalla periferia di Valencia per poi fare un giro che farà tornare i corridori nel capoluogo della regione Valenciana. 15.22 I corridori sono nel tratto di 2,6 km di neutralizzazione e poi partiranno ufficialmente. 15.21 comincia l’ultima tappa ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.34 Ripresi subito questi uomini, andatura indemoniata sin dai primissimi metri! 15.32 Sette corridori sono riusciti a scappare dal plotone ed hanno preso qualche metro di vantaggio. 15.30 Parte ufficialmente questa quinta! Subito tentativi di evasione dal gruppo! 15.28 In classifica generale gli italiani non sono stati particolarmente protagonisti: il primo è Giulio Ciccone in ottava posizione. L’abruzzese della Trek-Segafredo ancora non è apparso brillantissimo. 15.25 Si parte dalla periferia di Valencia per poi fare un giro che farà tornare i corridori nel capoluogo della regione. 15.22 I corridori sono nel tratto di 2,6 km di neutralizzazione e poi partiranno ufficialmente. 15.21...

