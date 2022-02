LIVE MotoGP, Test Sepang 2022 in DIRETTA: rientrano i centauri in pista sotto la pioggia! Bastianini in testa (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.57 Molto difficile in questo momento stare sotto i 2:10: tempi che sono di una quindicina di secondi superiori rispetto al normale. 8.54 Si tratta del primo Test sul bagnato per Bezzecchi e Raul Fernandez. Entrano in pista per Testare le condizioni anche Pecco Bagnaia (Ducati) e Sylvain Guintoli (Suzuki). 8.51 Dentro anche Fabio Quartararo! Il campione del mondo rompe il ghiaccio in questo pomeriggio di Test. 8.48 Giro dopo giro si sta migliorando Marco Bezzecchi: primo settore da 27.760 con una velocità massima di oltre 300 km/h. 8.45 Esce dai box un altro rookie: Darryn Binder, fratello di Brad. Rientra dentro Raul Fernandez. 8.42 Bezzecchi gira sette/otto decimi più veloce rispetto a Raul Fernandez. 8.39 Tempi chiaramente ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.57 Molto difficile in questo momento starei 2:10: tempi che sono di una quindicina di secondi superiori rispetto al normale. 8.54 Si tratta del primosul bagnato per Bezzecchi e Raul Fernandez. Entrano inperare le condizioni anche Pecco Bagnaia (Ducati) e Sylvain Guintoli (Suzuki). 8.51 Dentro anche Fabio Quartararo! Il campione del mondo rompe il ghiaccio in questo pomeriggio di. 8.48 Giro dopo giro si sta migliorando Marco Bezzecchi: primo settore da 27.760 con una velocità massima di oltre 300 km/h. 8.45 Esce dai box un altro rookie: Darryn Binder, fratello di Brad. Rientra dentro Raul Fernandez. 8.42 Bezzecchi gira sette/otto decimi più veloce rispetto a Raul Fernandez. 8.39 Tempi chiaramente ...

