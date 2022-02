L’abito bianco di Elisa per la finale di Sanremo 2022 è semplicemente divino (Di domenica 6 febbraio 2022) Si è concluso con un secondo posto il Festival di Sanremo 2022 di Elisa, che 21 anni dopo la sua prima (e ultima, finora) partecipazione alla kermesse ha fatto il suo ritorno all’Ariston con il brano O forse sei tu. Un ritorno in grande stile quello della cantante, che ha portato in scena, oltre alla sua voce sempre impeccabile, anche una serie di look firmati Valentino, tutti rigorosamente total white. E anche per la serata finale non ha voluto essere da meno. Elisa ha infatti indossato un abito, disegnato per lei dal direttore creativo della maison Pierpaolo Piccioli, che in molti hanno definito angelico (esattamente come la sua voce). Un long dress completamente bianco, in un delicatissimo chiffon che lo rende quasi impalpabile. La gonna è morbida, la scollatura profondissima ma ... Leggi su diredonna (Di domenica 6 febbraio 2022) Si è concluso con un secondo posto il Festival didi, che 21 anni dopo la sua prima (e ultima, finora) partecipazione alla kermesse ha fatto il suo ritorno all’Ariston con il brano O forse sei tu. Un ritorno in grande stile quello della cantante, che ha portato in scena, oltre alla sua voce sempre impeccabile, anche una serie di look firmati Valentino, tutti rigorosamente total white. E anche per la seratanon ha voluto essere da meno.ha infatti indossato un abito, disegnato per lei dal direttore creativo della maison Pierpaolo Piccioli, che in molti hanno definito angelico (esattamente come la sua voce). Un long dress completamente, in un delicatissimo chiffon che lo rende quasi impalpabile. La gonna è morbida, la scollatura profondissima ma ...

