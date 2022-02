La Russia è davvero quasi pronta a invadere l'Ucraina? (Di domenica 6 febbraio 2022) L'amministrazione del presidente Usa Joe Biden ha informato nei giorni scorsi i parlamentari americani e i partner europei che la Russia ha messo insieme il 70% delle forze necessarie per un'invasione completa dell'Ucraina. Invasione che... Leggi su europa.today (Di domenica 6 febbraio 2022) L'amministrazione del presidente Usa Joe Biden ha informato nei giorni scorsi i parlamentari americani e i partner europei che laha messo insieme il 70% delle forze necessarie per un'invasione completa dell'. Invasione che...

