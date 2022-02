(Di domenica 6 febbraio 2022) 'La legge elettorale e le riforme vanno benissimo ma in questo momento l'è bloccare gli aumenti di luce e gas. Occorre un, perché per il solo aumento bollette le imprese nel ...

Advertising

silvia_sb_ : Salvini ora alla #maratonamentana sta parlando di massimi sistemi, situazione geopolitica, aumento prezzi energia,… - Agenzia_Ansa : 'Legge elettorale e riforme vanno benissimo ma in questo momento l'emergenza è bloccare gli aumenti di luce e gas.… - neifatti : Energia, Salvini: serve un decreto urgente, è emergenza - MediasetTgcom24 : Energia, Salvini: serve un decreto urgente, è emergenza ora #2022 #matteosalvini #febbraio #salvini… - TV7Benevento : Energia: Salvini, 'serve decreto urgente, è emergenza nazionale' - -

Ultime Notizie dalla rete : Energia Salvini

Agenzia ANSA

Così il segretario della Lega, Matteoa Radio 24, aggiungendo che 'un intervento da diversi miliardi a febbraio è fondamentale'."Io mi occupo di temi più concreti come l', le pensioni, i risparmi". "Casini? Berlusconi è ... "In questo momento - ribadisce- l'emergenza nazionale per famiglie e imprese non è la ...Se aggiungiamo le famiglie e il gas, superiamo i 50 miliardi". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini a Radio 24, aggiungendo che "un intervento da diversi miliardi a febbraio è fondamentale".Roma, 6 feb. (Adnkronos) – “In questo momento l’emergenza nazionale per famiglie e imprese non è la legge elettorale ma bloccare gli aumenti di luce e gas. Occorre un decreto urgente”. Così Matteo Sal ...