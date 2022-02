Elisabetta Gregoraci con il figlio a Verissimo. La conduttrice spera in un nuovo amore: “Se arriva son felice” (Di domenica 6 febbraio 2022) Elisabetta Gregoraci è stata una delle protagoniste della puntata di Verissimo di domenica 6 febbraio. La conduttrice televisiva ha raccontato il rapporto con suo figlio Nathan Falco e con l’ex marito Flavio Briatore. Tra i due si è parlato, spesso, di ritorno di fiamma per le foto, che li ritraggono insieme a pranzo e per le vacanze comuni, ma Elisabetta Gregoraci ha smentito chiaramente di aver ricominciato una relazione con l’imprenditore Nathan Falco Briatore a Verissimo con la mamma Elisabetta Gregoraci Elisabetta Gregoraci è stata ospite dell’appuntamento domenicale di Verissimo. La conduttrice televisiva ha raccontato il suo rapporto ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 6 febbraio 2022)è stata una delle protagoniste della puntata didi domenica 6 febbraio. Latelevisiva ha raccontato il rapporto con suoNathan Falco e con l’ex marito Flavio Briatore. Tra i due si è parlato, spesso, di ritorno di fiamma per le foto, che li ritraggono insieme a pranzo e per le vacanze comuni, maha smentito chiaramente di aver ricominciato una relazione con l’imprenditore Nathan Falco Briatore acon la mammaè stata ospite dell’appuntamento domenicale di. Latelevisiva ha raccontato il suo rapporto ...

