Chiariello | “Lobotka pagato tanto Ora cosa farà Spalletti?”

(Di domenica 6 febbraio 2022) Stanislavtra i migliori in campo di Venezia-Napoli. Il centrocampista slovacco è importante per il gioco di. Davvero impressionante la crescita diche confinalmente è esploso. Anche Umbertoparla delle buone prestazioni del centrosinistra slovacco e dice: “Finalmente il Napoli sta recuperando i suoi giocatori migliori e si vede. Inoltre in campo c’è un giocatore che sembrava semo sconosciuto, uno che è statoun sacco di soldi: mi riferisco a Stanislav. Ad oggi è sicuramente il miglior centrocampista della squadra azzurra. A questo punto sono curioso di capireal rientro di Anguissa. Il giocatore del Camerun si aspetta di giocare ...

Umbertoha commentato la sfida del Napoli contro la Fiorentina ai microfoni di canale 21 , ecco le sue parole: 'Non capisco perché Spalletti abbia tolto, appena ha tolto lo ...Umbertoè intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio Napoli 24 Live' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del ...Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto nel suo consueto ... che sembrava l’ennesimo bidone del mercato azzurro: Lobotka, che è diventato il miglior ...Stanislav Lobotka nella partita con il Venezia ha avuto la percentuale più alta di passaggi realizzati: oltre il 90%. È diventato il metronomo del centrocampo del Napoli, nessuno si aspettava un ...