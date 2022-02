Calciomercato Milan – Tudor: “Barak e Casale? Non ho avuto paura, ma…” (Di domenica 6 febbraio 2022) Le ultime news sul Calciomercato del Milan: quale sarà il futuro di Barak e di Casale? Ne ha parlato Igor Tudor in conferenza stampa Leggi su pianetamilan (Di domenica 6 febbraio 2022) Le ultime news suldel: quale sarà il futuro die di? Ne ha parlato Igorin conferenza stampa

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Inter, il gol nel derby riapre il rinnovo di Perisic Commenta per primo L'Inter ha acquistato Robin Gosens, ma quella fascia per ora continua a fare la voce grossa Ivan Perisic, a segno ieri nel derby (poi perso) col Milan. Il croato è in scadenza a fine stagione, ma secondo la Gazzetta dello Sport il club nerazzurro si aspetta di riuscire a rinnovargli il contratto riducendogli lo stipendio da 5 a 3 milioni circa.

DIRETTA Serie A, Udinese - Torino 0 - 0 | Inizia la ripresa LIVE Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della 'Dacia Arena' di Udine. FORMAZIONI UFFICIALI ... JuricCLASSIFICA SERIE A: Inter 53 punti; Napoli e Milan 52; Atalanta 43; Juventus 42; Lazio e Roma ...

Milan, Maignan è un fenomeno: dal clamoroso retroscena con Donnarumma al doppio duello vinto sul mercato Calciomercato.com Calciomercato Milan, dopo Kessie: non solo Renato Sanches Fofana si va ad aggiungere alla lista del Milan per il centrocampo: si cerca, infatti, l’erede di Kessie e la Ligue 1 rimane potenziale terreno di conquista. Frederic Massara e Paolo Maldini restano ...

Calcio: Osimhen è tornato, Napoli aggancia il treno scudetto (ANSA) - VENEZIA, 06 FEB - Il Napoli non manca l'aggancio al Milan e, pur essendo poco incisivo, porta a casa la vittoria al Penzo sul Venezia. Il campo sancisce la vittoria dei partenopei e il ...

