Cagliari, Pereiro: «Dopo Natale è scoccata la scintilla» (Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo aver trascinato il Cagliari al successo contro l’Atalanta, Gaston Pereiro ha raccontato i segreti del successo rossoblù Gaston Pereiro è stato l’uomo decisivo per la vittoria di oggi del Cagliari contro l’Atalanta. Un match tosto ma in cui rossoblù hanno mostrato lucidità e tanta qualità. Le sue parole ai microfoni di Dazn. GIORNATA PERFETTA – «Mi sono sentito bene dentro il campo. Siamo entrati molto concentrati. È stata una giornata molto bella ma ora continuiamo ad allenarci per le prossime sfide». scintilla – «Dopo le vacanze di Natale abbiamo iniziato a lavorate bene grazie alle nuove idee del mister. Continuiamo a lavorare, non abbiamo ancora fatto niente». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 febbraio 2022)aver trascinato ilal successo contro l’Atalanta, Gastonha raccontato i segreti del successo rossoblù Gastonè stato l’uomo decisivo per la vittoria di oggi delcontro l’Atalanta. Un match tosto ma in cui rossoblù hanno mostrato lucidità e tanta qualità. Le sue parole ai microfoni di Dazn. GIORNATA PERFETTA – «Mi sono sentito bene dentro il campo. Siamo entrati molto concentrati. È stata una giornata molto bella ma ora continuiamo ad allenarci per le prossime sfide».– «le vacanze diabbiamo iniziato a lavorate bene grazie alle nuove idee del mister. Continuiamo a lavorare, non abbiamo ancora fatto niente». L'articolo proviene da Calcio News 24.

