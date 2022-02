Baldini | “Lanci lunghi? Abbiamo fatto gol con Brunori e creato tanto Esterni…”

Advertising

- Ammonito il tecnico Silvioper proteste. In precedenza era stato già richiamato dall'... - Il Campobasso continua a difendere con la linea molto alta e il Palermo ne approfitta conin ...... centra in pieno la traversa a Vicenzi battuta: sulla respinta del legnoanticipa anche Brambilla, ma spedisce fuori. Finale di apprensione per le Titane, che vanno in difficoltà su...Silvio Baldini, allenatore del Palermo ... La cosa importante è questa: gli avversari pressano e noi vogliamo riconquistare campo, per cui a volte anche i lanci lunghi servono. A volte diventano ...L’olandese, con libertà, centra in pieno la traversa a Vicenzi battuta: sulla respinta del legno Baldini anticipa anche Brambilla, ma spedisce fuori. Finale di apprensione per le Titane, che vanno in ...