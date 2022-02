Ardea, i cani di Alba Dog in una nuova gabbia a Valle Grande. I volontari: “É una deportazione” (Di domenica 6 febbraio 2022) Ardea – Sono iniziate le operazioni di trasferimento dei cani di Ardea finora ospitati all’interno del canile “Alba Dog” di Pomezia. A margine dell’approvazione degli atti amministrativi necessari è iniziato il “viaggio” dei cani verso la struttura “Valle Grande” di Roma, scelta dall’Ente per l’affidamento del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio di Ardea. “Le operazioni – spiega in una nota il Comandante della Polizia Locale di Ardea, Antonello Macchi, che ha coordinato i primi spostamenti insieme al personale del Comando – si sono svolte regolarmente e senza tensioni, in collaborazione con i colleghi della Polizia Locale di Pomezia”. “Ringrazio il Comandante ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 6 febbraio 2022)– Sono iniziate le operazioni di trasferimento deidifinora ospitati all’interno delle “Dog” di Pomezia. A margine dell’approvazione degli atti amministrativi necessari è iniziato il “viaggio” deiverso la struttura “” di Roma, scelta dall’Ente per l’affidamento del servizio di custodia e mantenimento deirandagi catturati sul territorio di. “Le operazioni – spiega in una nota il Comandante della Polizia Locale di, Antonello Macchi, che ha coordinato i primi spostamenti insieme al personale del Comando – si sono svolte regolarmente e senza tensioni, in collaborazione con i colleghi della Polizia Locale di Pomezia”. “Ringrazio il Comandante ...

Martina67540144 : RT @ilfaroonline: Ardea, i cani di Alba Dog in una nuova gabbia a Valle Grande. I volontari: “É una deportazione” - ilfaroonline : Ardea, i cani di Alba Dog in una nuova gabbia a Valle Grande. I volontari: “É una deportazione” - canaledieci : Ardea, operazione “Alba Dog”: messi in salvo i primi cani randagi - Latina_Oggi : Alba dog, al via il trasferimento dei cani. Saranno ospitati a Roma Sono iniziate oggi, con lo spostamento dei prim… - ilClandestinoTW : I cani di Ardea via da Alba dog, saranno ospitati al “Valle Grande” -