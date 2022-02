Ultime Notizie Roma del 05-02-2022 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 5 febbraio 2022)dailynews radiogiornale sabato 5 febbraio Buongiorno No da redazione da parte di Francesco Vitale in studio leprincipali di questa giornata apriamo con la serata di ieri al Ariston che aperto con le cover e due la penultima serata del Festival di Sanremo molto attesa dagli spettatori Anche perché legata alle celebrazioni del passato Gianni Morandi con lei dei loro successi hanno vinto la serata delle cover al secondo posto ma Monte Bianco con il cielo in una stanza al terzo posto per Elisa con WhatsApp feeling mahmood Blanco Torno a guidare la classifica generale subito dietro il cantante di Monghidoro questa sera la finalissima del festival la curva della pandemia da covid continua a decrescere lievemente momento i decessi che sono 433le24 ore mentre i nuovi casi in Italia sono 9522 contro i 112691 di prima e ...