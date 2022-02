Traffico Roma del 05-02-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 5 febbraio 2022) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana remondi su via Salaria per urgenti lavori transito su carreggiata ridotta e l’altezza del Ponte Salario in uscita dalla città inevitabili ripercussioni per ilsia sulla Salaria e sia sulla tangenziale infila da via delle Valli regolare la circolazione sulla restante rete viaria della capitale ricordiamo i lavori su via di Grottarossa dove si transita a senso unico alternato tra via della crescenza e via olmeneta rallentamenti e code nelle ore dipiù intenso possibili difficoltà per due manifestazioni questo pomeriggio 1 in piazzale Ugo La Malfa ed un’altra su viale del Campo Boario all’altezza di Piazzale Ostiense il termine previsto intorno alle 18 gliel’ho Stadio Olimpico l’incontroGenoa modifiche alla circolazione nella zona del Foro Italico ...